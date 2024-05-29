В Подмосковном лесопарке «Авангард» установили площадку для пляжного волейбола

В городском округе Электросталь в лесопарке «Авангард» установили площадку для пляжного волейбола. Адрес парка: Московская Область, г. Электросталь, Фрязевское шоссе. Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

На территории лесопарка установили площадку для пляжного волейбола. Пляжный волейбол — популярный вид спорта, игра на разделенной высокой сеткой песчаной площадке, в которой две команды, находящиеся по разные стороны сетки, перебрасывают через нее мяч, как правило, руками, с целью приземлить его на чужой половине и не допустить падения мяча на своей половине поля.

Общая площадь лесопарка — 60 гектаров. В ходе благоустройства на территории проложили пешеходные и велосипедные дорожки и установили входную группу. На территории лесопарка оборудовали детскую игровую площадку для маленьких посетителей, а для любителей спорта там есть спортивная зона с тренажерами. Владельцы животных могут выгуливать своих питомцев на специальной площадке. Для безопасности посетителей оборудованы система уличного освещения и камеры видеонаблюдения.

Благоустройство лесопарка осуществлялось в рамках программы губернатора Подмосковья Андрея Воробьева «Парки в лесу».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.