В подмосковном лесничестве начались работы по отводу лесосек

Сотрудники Борисовского участкового лесничества Бородинского филиала ГКУ МО «Мособллес» после схода снежного покрова приступили к отводу лесосек под сплошные и выборочные санитарные рубки, уборку неликвидной древесины, сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

Намеченные к отводу участки осмотрены инженером-лесопатологом и внесены в реестры Рослесозащиты.

Задача — ограничить лесосеку, сделать перечет деревьев и оформить материалы отвода для дальнейшего направления в вышестоящие организации для согласования и формирования объемов государственного задания. Только после этого можно будет проводить работы по санитарным рубкам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.