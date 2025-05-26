В подмосковном лагере «Литвиново» прошел слет-соревнование «Школа безопасности»

С 20 по 24 мая на базе оздоровительного комплекса «Литвиново» прошел Московский областной слет-соревнование «Школа безопасности» — ключевое событие для юных спасателей и инструкторов региона. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В мероприятии приняли участие более 440 человек, из них 368 — дети и подростки. Участники представляли команды со всех уголков Подмосковья, чтобы продемонстрировать свои знания, умения и выдержку в условиях, приближенных к чрезвычайным ситуациям.

Программа слета была традиционно насыщенной и включала установку палаточного лагеря, тренировочные занятия по поисково-спасательным работам, соревнования по пожарной эстафете, спасению на воде, выполнению контрольно-силовых упражнений и преодолению маршрута выживания. Также прошли творческие конкурсы и представления команд.

«Школа безопасности» — это не просто соревнования. Это настоящая школа жизни, где участники учатся быстро принимать решения, оказывать первую помощь, работать в команде и сохранять самообладание в сложных ситуациях. Помимо этого, ребята находят новых друзей и получают незабываемый заряд эмоций», — отметили в ведомстве.

По итогам соревнований были определены победители в различных дисциплинах, а также абсолютные чемпионы:

Старшая возрастная группа:

1 место — Богородский городской округ;

2 место — городской округ Коломна;

3 место — муниципальный округ Чехов.

Младшая возрастная группа:

1 место — Сергиево-Посадский городской округ;

2 место — муниципальный округ Чехов;

3 место — Богородский городской округ.

Победившие команды будут представлять Подмосковье на межрегиональных соревнованиях «Школа безопасности».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что правительство Подмосковья стремится сделать так, чтобы отдых и детей в лагерях или с родителями, и взрослых был здесь комфортным.