В подмосковном лагере «Литвиново» прошел семинар с представителями госуниверситета

На базе оздоровительного комплекса «Литвиново» в Наро-Фоминске состоялся выездной семинар-совещание с участием представителей Московского педагогического государственного университета. Об этом сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Делегацию возглавили проректор по учебно-методической работе, начальник учебно-методического управления Балабаева Екатерина Александровна и проректор по связям с общественностью Владимирова Татьяна Николаевна, в состав делегации также вошли деканы факультетов и директора институтов МПГУ, ведущие преподаватели, а также специалисты по организации детского отдыха и подготовке вожатских кадров.

Семинар начался с обзорной экскурсии по территории лагеря, в ходе которой представители МПГУ посетили ключевые объекты комплекса: жилые корпуса, лечебно-физкультурный центр с бассейнами, культурно-развлекательный центр, спортивно-развлекательный комплекс и учебные аудитории. Экскурсию проводили директор Еремейцев Дмитрий Владимирович и заместитель начальника лагеря Мария Анатольевна Бельченко, подробно рассказывая о реализуемых программах.

Особый интерес у гостей вызвали интерактивные программы: мастер-классы по росписи футболок, творческие занятия, спортивные тренировки, психологические тренинги и игровые мероприятия. Все гости отметили высокий уровень организации смен и важность создания инклюзивной среды, позволяющей каждому ребенку реализовать свой потенциал.

Проректор МПГУ по связям с общественностью Т. Н. Владимирова подчеркнула, что «Литвиново» — это не просто лагерь, а образовательная площадка, где дети развиваются не только физически, но и интеллектуально, а студенты могут применять на практике современные педагогические технологии.

Ключевыми темами дискуссии на круглом столе стали вопросы подготовки педагогических кадров для детских лагерей, внедрения современных образовательных технологий и развития наставничества как метода формирования профессиональных компетенций у студентов педагогических вузов.

«Одним из ключевых направлений стало привлечение студентов педагогического университета к прохождению практики на базе лагеря. В рамках проекта будущие вожатые смогут принять участие в инструктиве вожатых, который пройдет с 23 по 25 мая 2025 года», — рассказал директор центра Дмитрий Еремейцев.

Кроме того, обсуждалась возможность проведения совместных исследовательских проектов в области педагогики, психологии детского отдыха и социального сопровождения детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Завершилось мероприятие подведением итогов и неформальным обсуждением перспектив взаимодействия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что правительство Подмосковья стремится сделать так, чтобы отдых и детей в лагерях или с родителями, и взрослых был здесь комфортным.