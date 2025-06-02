В подмосковном лагере «Имени 28 Героев Панфиловцев» стартовала оздоровительная кампания

После трехлетнего перерыва лагерь «Имени 28 Героев Панфиловцев» в Волоколамске снова открыл свои двери для детей. 2 июня состоялось официальное открытие первой лагерной смены летней оздоровительной кампании, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Этим летом в лагере запланировано проведение четырех смен, каждая из которых будет насыщена разнообразными мероприятиями и активностями.

«В первой смене, которая стартовала сегодня, принимают участие 150 детей из Московской и Белгородской областей. Всего за лето тут отдохнут около 1000 детей. По поручению Губернатора Подмосковья часть путевок в этот лагерь мы предоставили ребятам из Белгородской области», — рассказал министр социального развития региона Андрей Кирюхин.

Каждая лагерная смена рассчитана на 21 день, что дает детям достаточно времени для того, чтобы погрузиться в атмосферу лагерной жизни. Сотрудники лагеря тщательно продумали программу на каждую смену: спортивные состязания, творческие вечера, увлекательные мастер-классы и развлекательные мероприятия. Это разнообразие позволит детям не только активно отдыхать, но и развивать свои таланты и навыки.

С 2022 года на территории детского лагеря «Имени 28 Героев Панфиловцев» работал пункт временного размещения для жителей приграничных территорий. Спустя три года лагерь вновь принимает детей на летний отдых.

В ведомстве напомнили, что бесплатные путевки в лагеря предоставляются для детей из семей с низким доходом, а также для детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья. Получить путевку можно подав заявление на региональном портале госуслуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Понимаю, что главы уделяют особое внимание проверке, состоянию летних лагерей, чтобы там все соответствовало стандартам. Считаю эту работу очень важной», — сказал глава региона.