В подмосковном колледже «Энергия» стартовали первые демонстрационные экзамены

В Подмосковье в колледже «Энергия» стартовала сдача демонстрационных экзаменов и защита дипломных работ. Демонстрационный экзамен — процедура аттестации обучающихся колледжей и техникумов, определяющая уровень владения профессиональными навыками и умениями. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Московской области.

С 2022 года данный вид аттестации в учреждениях СПО стал обязательным. А с 2023 года студенты колледжей и техникумов стали сдавать демоэкзамены практически по всем специальностям. Демоэкзамен — это новая обязательная форма государственной итоговой аттестации для выпускников СПО.

В ходе демонстрационного экзамена учащиеся показывают свои умения и навыки, которые приобрели за период учебы в колледже. Студенты решают практические задачи в условиях, которые максимально приближены к реальным на производстве. Пока ребята выполняют задания, за ними следят эксперты — профессионалы из конкретных индустрий. Они ставят студентам баллы, которые затем переводятся в оценки по пятибалльной системе.

По итогам демонстрационного экзамена работодатели могут предложить выпускнику трудоустроиться.

В первой день в Ногинском подразделении — Центре информационно-технологической подготовки ребята по специальности «Мастер жилищно-коммунального хозяйства» сдали экзамен по сантехнике.

Председателем экзаменационной комиссии, который оценивал профессиональные знания студентов, был генеральный директор ведущей управляющей кампании Богородского городского округа «Жилфонд» Филипп Сурин. После окончания экзамена он поделился своими впечатлениями о профессионализме студентов.

«Ожидается, что с помощью демонстрационного экзамена на рынок труда выйдут более квалифицированные специалисты, имеющие больше практических навыков по осваиваемой специальности», — добавили в ведомстве.

В колледже идет приемная кампания, активно работает приемная комиссия, принимая документы у абитуриентов в количестве больше десятка ежедневно. Приемная комиссия работает ежедневно, кроме субботы и воскресенье, с 9:00 до 15:00, без обеденного перерыва.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе — 3 кластера для подготовки детей: гуманитарный — на базе гимназии им. Примакова в Одинцовском округе, естественно-научного направления — в физтех-лицее им. П. Л. Капицы в Долгопрудном, а в технолицее им. Долгих в Истре откроется кластер по кибернетике, программированию и робототехнике.

«Мне кажется, умение побеждать в литературе, английском языке, математике и вообще в жизни — очень важное качество для человека. Это то, что формирует характер», — добавил Воробьев.