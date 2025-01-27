В подмосковном колледже «Энергия» прошли классные часы, посвященные безопасности

С 20 по 24 января 2025 года во всех структурных подразделениях колледжа «Энергия» — в Реутове, Балашихе и Богородском городском округе — для студентов всех курсов прошли классные часы, посвященные профилактике экстремизма. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Главной целью мероприятий стало предотвращение вовлечения молодежи в деструктивные движения, такие как «Колумбайн» и «Скулшутинг» (признаны террористическими движениями и запрещены в РФ). Кураторы подробно рассказали студентам об элементах предупреждения скулшутинга, о правилах кибербезопасности в интернете и социальных сетях, а также о мерах уголовной ответственности за подобные действия.

Особое внимание уделили вопросам агрессии и буллинга, обсудив их взаимосвязь со скулшутингом. В рамках бесед студенты узнали о причинах, побуждающих к таким поступкам, и факторах, которые могут способствовать их совершению.

Мероприятия проходили в формате открытых дискуссий, где каждый мог задать интересующие вопросы. По словам участников, встречи получились не только информативными, но и увлекательными.

«Подобные мероприятия помогают молодым людям осознать серьезность проблемы и ее последствия. Мы видим, что студенты внимательно слушают, задают вопросы и активно включаются в обсуждение. Это важный шаг в формировании у них ответственного и осознанного отношения к собственной безопасности и безопасности окружающих», — отметили представители колледжа.

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