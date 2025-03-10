В подмосковном колледже «Энергия» прошел праздничный концерт, посвященный 8 марта

В честь праздника — международного женского дня, студенты структурных подразделениях Реутова, Балашихи и Богородского округах Подмосковного колледжа «Энергия» подготовили концерт, посвященный замечательным преподавателям и всем девушкам. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

С утра в колледже царила праздничная обстановка, девушки, девочки и женщины купались во внимании мужчин и молодых людей.

Всем женщинам колледжа: преподавателям, сотрудникам и студенткам были посвящены теплые слова и поздравления. Творческие номера, улыбки, аплодисменты и море теплых эмоций — все это создало по-настоящему праздничную атмосферу.

«Со сцены не раз звучали слова благодарности, поздравлений и пожеланий, адресованных тем, кто наполняет нашу жизнь своим теплом, красотой и заботой. Все, кому посчастливилось побывать на праздничном концерте, получили заряд радости, любви и весеннего настроения. Празднование Международного женского дня в колледже стало ярким и запоминающимся событием и для тех, кто поздравлял, и для тех — кого — поздравляли!» — отметили в колледже.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.