В подмосковном колледже «Энергия» подвели итоги чемпионата «Абилимпикс»

В Реутовской «Энергии» завершился первый день XI Московского областного чемпионата «Абилимпикс» по компетенции «Веб-разработка (Программирование)» в школьной категории. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Юные разработчики из школ Московской области справились с техническими заданиями и уверенно шли от этапа к этапу.

Итоги дня:

1 место — Анна Ахмедова из Образовательного комплекса № 3 г. Пушкино;

2 место — Ника Чалкова из лицея № 4, г. Красногорск;

3 место — Ержан Матмусаев из школы № 3 с УИОП, г. Балашиха.

«Участники получили не только дипломы и медали, но и ценные призы, а главное — опыт, вдохновение и веру в свои силы. Атмосфера поддержки, стремления к знаниям и профессиональному росту царила весь день», — отметили в колледже.

8 апреля проходит 2 день чемпионата, в рамках которого выступают уже студенты и специалисты в компетенции «Веб-разработка (Программирование)».

Кроме того, в колледже стартовал Чемпионат «Профессионалы» по компетенции «Лазерные технологии». Чемпионат официально начал свою работу с совещания экспертов, посвященного важным вопросам: обсуждения конкурсных заданий; ознакомления с критериями оценки; обучение экспертов. Эксперты подписали документы, обсудили ключевые организационные моменты и финализировали подготовку к завтрашнему торжественному открытию. Совсем скоро участники вступят в честную борьбу за звание лучших в своем деле.

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