В подмосковном колледже «Энергия» отметили День студента

В структурных подразделениях колледжа «Энергия» в Реутове, Балашихе и Богородском городском округе прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню российского студенчества. Об этом сообщила ее пресс-служба Министерства образования Московской области.

Главным сюрпризом концертов стал флешмоб от преподавателей. Студенты порадовали публику современными танцами, оригинальными конкурсами, веселыми сценками и живым исполнением музыкальных каверов под звуки электрогитар. Финальным аккордом программы стало исполнение песни «Птица счастья».

Кроме того, в рамках праздничных мероприятий состоялся спортивно-интеллектуальный марафон, где студенты демонстрировали свои знания, ловкость и креативность. Участники решали задачи, разгадывали кроссворды, соревновались в спортивных эстафетах и завершили день танцами на импровизированном танцполе.

В Центре подготовки сферы услуг города Балашиха накануне праздника состоялась встреча с ведущими кинологами из Железнодорожного. Они провели лекцию о безопасном обращении с собаками, их воспитании и дрессировке, а также обсудили вопросы безопасности на транспорте и в интернете. Показательные выступления служебных собак по защите хозяина произвели впечатление на всех присутствующих.

Еще одним значимым событием стало участие первокурсников группы «Пожарная безопасность» из Центра инженерного программирования в мастер-классе по написанию писем и созданию оберегов для участников СВО.

На всех площадках колледжа студентов поздравляли представители администрации и педагоги. Заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Павел Ермилов лично вручил почетные грамоты самым активным студентам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье ежегодно улучшаются показатели образования, это крайне важный фактор для региона. Улучшение показателей образования для региона много значит.

«Это значит, что большое количество детей получает большие возможности, чтобы себя в жизни реализовать. Я считаю, что это очень важное достижение», — отметил глава региона.