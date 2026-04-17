В подмосковном главке Росгвардии завершился чемпионат по стрельбе

Чемпионат по стрельбе завершился в подмосковном главке Росгвардии. В состязаниях, приуроченных к 10-летию ведомства, приняли участие порядка 30 сотрудников, представляющих 5 сборных команд подразделений Главного управления Росгвардии по Московской области, сообщила пресс-служба ведомства.

Росгвардейцы в течение нескольких дней соревновались в стрельбе из снайперской винтовки, автомата Калашникова и пистолета Макарова.

В первый день задачей снайперов и стрелков из автомата было продемонстрировать мастерство и поразить цель на расстоянии 300 м и 100 м соответственно. Программа второго дня включала в себя два зачетных упражнения из боевого пистолета: скоростную стрельбу с расстояния 25 м с переносом огня по фронту и сменой магазинов, а также поражение мишеней на точность для набора максимального количества баллов.

В командном зачете победу одержал ОМОН «Пересвет», серебряными призерами стали офицеры СОБР «Булат», третье место заняли представители СОБР «Гюрза».

Победители и призеры были награждены грамотами, кубками и медалями.

Лучшие стрелки представят Главное управление Росгвардии по Московской области на Чемпионате Центрального округа, а приобретенный опыт поможет им в выполнении ежедневных служебных задач.

