В подмосковном ГГТУ прошел международный форум «ПРОпедклассы-2025»

В Государственном гуманитарно-технологическом университете состоялся международный форум «ПРОпедклассы-2025 в экосистеме допрофессионального педагогического образования». Участниками мероприятия стали представители педагогических сообществ России и зарубежных стран, ученые, управленцы, педагоги и общественные деятели. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

С приветственными словами к участникам обратились ректор ГГТУ Галина Скударева, начальник управления подготовки педагогических кадров и дополнительного профессионального образования министерства образования Московской области Елена Белик, первый заместитель главы Орехово-Зуевского городского округа Ирина Кузнецова, депутаты Мособлдумы Линара Самединова и Максим Коркин, председатель общественного совета при министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области Олег Стогов, начальник управления образования Электростали Елена Митькина и генеральный директор «Всемирной ассоциации русских школ за рубежом» Ирина Чистякова. В форуме также приняли участие представители Белоруссии, Казахстана, Китая, ЮАР, Алжира.

В работе форума участвовали специалисты из ведущих вузов страны, в том числе Казанского федерального университета, Башкирского государственного педагогического университета имени Мифтахетдина Акмуллы, Глазовского университета, Волгоградского и Дагестанского государственных университетов, Владимирского государственного университета имени Столетовых, а также образовательных организаций Кабардино-Балкарии, ЛНР и ДНР.

Программа форума включала интерактивные площадки, стендовые и сессионные доклады, мастер-классы, проектные студии и круглые столы. Особое внимание было уделено практикам организации профильных психолого-педагогических классов, а также успешным региональным и международным моделям допрофессионального педагогического образования. Участники обсуждали вызовы и перспективы внедрения таких классов, делились опытом и получали экспертные рекомендации.

Как отметили организаторы, тема форума приобретает все большую актуальность: профильные педагогические классы становятся важным инструментом ранней профессиональной ориентации и подготовки мотивированных старшеклассников к выбору профессии учителя. Сегодня в Московской области действует 305 педагогических классов, в которых обучаются более пяти тысяч школьников, планирующих связать свою будущую профессию с системой образования.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что с 2024 года в Подмосковье будет увеличена поддержка учителей. Для педагогов, которые будут приходить на работу в новые школы, предусмотрели подъемные.

«Школы мы научились строить, детские сады тоже. На первую роль выходит учитель, именно его подготовка, особенно точные науки, естественные науки. Поэтому мы в Подмосковье со следующего года усиливаем поддержку учителей для того, чтобы каждая семья, каждый учитель, который приезжает в Подмосковье, мог не думать о проживании, не платить за это», — сказал Воробьев.