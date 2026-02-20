В подмосковной усадьбе Полянка прошла благотворительная Масленица

«Резиденция Матрешки» в агроусадьбе Полянка в Сергиево-Посадском городском округе 18 февраля провела благотворительный праздник, посвященный Масленице. Это была вторая встреча в рамках социального проекта «Полянка Радости», организованная для семей, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья, сообщили в АНО «Культурно-туристический центр «Резиденция Матрёшки».

Гостями праздника стали 75 человек, включая подопечных Балашихинской общественной организации инвалидов «Мир для всех» и воспитанников ГБСУСО МО «Семейный центр имени А.И. Мещерякова».

Инициатором и организатором мероприятия выступила АНО «Резиденция Матрёшки», которую поддержали Общественная палата Московской области и региональное Министерство информации и молодёжной политики. Главная цель проекта — создание особой терапевтической атмосферы, где через яркую стихию праздника и погружение в исконные народные обычаи главными героями становятся искренняя радость и взаимопомощь.

Программа выдалась насыщенной и разнообразной. Для гостей провели интерактивную экскурсию по территории русской усадьбы: они заглянули в курятник, увидели старинный колодец и настоящую избу с русской печкой, покормили коз и овец, а также пообщались с дружелюбной пастушьей собакой. Творческая часть включала мастер-классы по росписи сувениров, написанию писем для солдат и созданию общего рушника. Каждый новый крестик на ткани становился частью единого узора, символизируя сплоченность всех участников этого цикла встреч.

На улице кипели настоящие масленичные забавы: звонкие хороводы сменялись перетягиванием каната и шуточными боями мешками на бревне. Кульминацией гуляний стало сжигание чучела — глядя на огонь, и дети, и взрослые загадывали сокровенные желания и, следуя традиции, мысленно прощались с накопившимися обидами, чтобы встретить весну с легким сердцем.

Фото - © АНО «Культурно-туристический центр «Резиденция Матрёшки» Фото - © АНО «Культурно-туристический центр «Резиденция Матрёшки» Фото - © АНО «Культурно-туристический центр «Резиденция Матрёшки» Фото - © АНО «Культурно-туристический центр «Резиденция Матрёшки» Фото - © АНО «Культурно-туристический центр «Резиденция Матрёшки»

Какое же торжество без угощений? В этот день их было целых три. Наибольший восторг у детей вызвала рассыпчатая картошка из чугунка, которую доставали прямо из жерла русской печи — она показалась им невероятно вкусной. Затем всех пригласили к самовару на чаепитие с блинами (с яблоком и творогом) и пирожками. А после активных игр гостей ждала ароматная каша, сваренная на костре.

Особую, проникновенную атмосферу празднику подарили почетные гости, чьи жизненные истории и таланты наглядно доказали: любые преграды отступают, если есть вера в себя и поддержка родных. Перед зрителями выступил лауреат международных конкурсов — вокальный ансамбль слабовидящих детей «Преодоление» из Семейного центра имени А.И. Мещерякова. Их номер стал ярким свидетельством того, как забота и единство помогают ярко сиять даже самым невероятным талантам.

Художница и педагог Анастасия Лоншакова, несмотря на последствия тяжелой детской травмы, сумела превратить свое увлечение рисованием в профессию иллюстратора.

«Рисование для меня — способ общения с миром. Важно не стараться быть идеальной и правильной, а помнить о любви к процессу и радоваться самой жизни», — поделилась Анастасия.

Её история глубоко вдохновила родителей и детей, напомнив, что творчество — это всегда про свободу души и внутренний свет.

Фото - © АНО «Культурно-туристический центр «Резиденция Матрёшки» Фото - © АНО «Культурно-туристический центр «Резиденция Матрёшки» Фото - © АНО «Культурно-туристический центр «Резиденция Матрёшки» Фото - © АНО «Культурно-туристический центр «Резиденция Матрёшки» Фото - © АНО «Культурно-туристический центр «Резиденция Матрёшки»

Образцовый детский коллектив Московской области, хореографическая студия «Антре», уже не впервые участвующий в добрых проектах «Резиденции Матрёшки», представил гостям яркую палитру танцев — русский, корякский и киргизский.

«Детям важно знать о наших традициях, костюмах, культуре России. Беречь свои корни и при этом с уважением познавать традиции других народов — ведь наша страна огромная и многонациональная. Талант и дружба не имеют границ», — пояснила Лариса Наумова.

Значимый вклад в мероприятие внесла команда практикующих психологов под руководством Марии Синицыной, специалиста по работе с детьми с ОВЗ и их семьями. В непринужденной обстановке за чашкой чая из самовара родители смогли обсудить волнующие их вопросы и получить деликатные профессиональные советы. Мария внимательно наблюдала за детьми во время игр и творческих занятий, чтобы затем подсказать родителям, какие виды деятельности лучше всего развивают ребенка и на что стоит обратить особое внимание.

«Мы создаём безопасную, принимающую среду, где через игру, традицию и профессиональное сопровождение семья получает ресурс и новый взгляд на свои возможности. Для детей это сенсорный опыт, развитие моторики, социализация вне кабинетов врачей», — рассказала Синицына.

Она добавила, что для родителей это — эмоциональная перезагрузка, снятие напряжения и, главное, возможность увидеть своего ребёнка в новом свете.

«Масленица — прекрасный повод дарить друг другу радость, разве не в этом смысл жизни? Мы продолжаем традиции, наполняя их заботой о тех, кто особенно нуждается в поддержке. Для меня проект “Полянка радости” — это возможность, применяя наработанный опыт и ресурсы, создать пространство, где каждый чувствует себя нужным», — отметила руководитель проекта Екатерина Родионова.

Фото - © АНО «Культурно-туристический центр «Резиденция Матрёшки» Фото - © АНО «Культурно-туристический центр «Резиденция Матрёшки» Фото - © АНО «Культурно-туристический центр «Резиденция Матрёшки» Фото - © АНО «Культурно-туристический центр «Резиденция Матрёшки» Фото - © АНО «Культурно-туристический центр «Резиденция Матрёшки»

Начиная с 2024 года на площадке агроусадьбы было организована 21 встреча, собравшая более 1300 участников. Проект «Полянка Радости» продолжит свою работу, проводя регулярные встречи, чтобы вновь и вновь доказывать: место для душевного тепла, искренней радости и крепкой дружбы есть в сердце каждого из нас.Образцовый детский коллектив Московской области, хореографическая студия «Антре», уже не впервые участвующий в добрых проектах «Резиденции Матрёшки», представил гостям яркую палитру танцев — русский, корякский и киргизский.

«Детям важно знать о наших традициях, костюмах, культуре России. Беречь свои корни и при этом с уважением познавать традиции других народов — ведь наша страна огромная и многонациональная. Талант и дружба не имеют границ», — пояснила Лариса Наумова.

Значимый вклад в мероприятие внесла команда практикующих психологов под руководством Марии Синицыной, специалиста по работе с детьми с ОВЗ и их семьями. В непринужденной обстановке за чашкой чая из самовара родители смогли обсудить волнующие их вопросы и получить деликатные профессиональные советы. Мария внимательно наблюдала за детьми во время игр и творческих занятий, чтобы затем подсказать родителям, какие виды деятельности лучше всего развивают ребенка и на что стоит обратить особое внимание.

«Мы создаём безопасную, принимающую среду, где через игру, традицию и профессиональное сопровождение семья получает ресурс и новый взгляд на свои возможности. Для детей это сенсорный опыт, развитие моторики, социализация вне кабинетов врачей», — рассказала Синицына.

Она добавила, что для родителей это — эмоциональная перезагрузка, снятие напряжения и, главное, возможность увидеть своего ребёнка в новом свете.

«Масленица — прекрасный повод дарить друг другу радость, разве не в этом смысл жизни? Мы продолжаем традиции, наполняя их заботой о тех, кто особенно нуждается в поддержке. Для меня проект “Полянка радости” — это возможность, применяя наработанный опыт и ресурсы, создать пространство, где каждый чувствует себя нужным», — отметила руководитель проекта Екатерина Родионова.

Начиная с 2024 года на площадке агроусадьбы было организована 21 встреча, собравшая более 1300 участников. Проект «Полянка Радости» продолжит свою работу, проводя регулярные встречи, чтобы вновь и вновь доказывать: место для душевного тепла, искренней радости и крепкой дружбы есть в сердце каждого из нас.