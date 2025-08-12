В подмосковной ОЭЗ расширят производство лакокрасочных материалов

Компания «НПО Краско», резидент особой экономической зоны «Ступино Квадрат», получил разрешение на ввод в эксплуатацию производственно-складского комплекса с административно-бытовым корпусом. Площадь объекта составляет 1140 кв. м. Инвестиции в его создание составляют 61 млн рублей, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Научно-производственное объединение „Краско“ является резидентом ОЭЗ „Ступино Квадрат“ с 2016 года. Сегодня на территории ОЭЗ компания производит лакокрасочные материалы широкого спектра. На данный момент общая площадь производственных объектов компании составляет 2,8 тыс. кв. м. Суммарный объем инвестиций составляет 386,4 млн рублей. На предприятии создано около 100 рабочих мест», — сказала зампредседателя правительства — министр инвестиции, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Производство компании оснащено современным высокотехнологичным оборудованием. Компания выпускает краску для металла, фасадов, бетонных полов, дерева, крыш, интерьера, бассейна, промышленных стен, пластика, железобетонных конструкций, а также дорожную краску. Помимо краски, компания выпускает различные лаки, грунтовки, пропитки, герметики и других сопутствующие товары. Продукция предприятия проходит полный контроль качества — от входного контроля сырья до отгрузки готовой продукции.

Подобрать локацию для размещения бизнеса в Подмосковья, в том числе на территории особых экономических зон, можно на инвестиционной карте Московской области: https://invest.mosreg.ru/investor/map.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Московском регионе созданы комфортные условия для инвесторов по открытию бизнеса и производств.

«У всех наших регионов есть особые экономические зоны и индустриальные парки. И все мы пониманием, что привлечение малого, крупного высокотехнологичного бизнеса проходит легче, когда инвестор приходит на все готовое», — сказал Воробьев.