В Кашире прошел ряд спортивно-массовых мероприятий для школьников

Спортивно-массовая работа Управления образования администрации городского округа Кашира проводится в тесном контакте с Центром тестирования ВФСК ГТО, МАУ «Спортклуб „Кашира“ им. Н. П. Елисеева» и МБУ ДПО «Учебно-методический центр», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Фестивали ГТО проводятся регулярно в течение учебного года и охватывают возрастные группы учащихся с 4 по 11 класс. В ранге спортивных соревнований проводятся «Президентские состязания» с одновременным выполнением норм ГТО.

В ноябре в городском округе Кашира прошел ряд мероприятий: соревнования по баскетболу, в рамках общероссийского проекта «Баскетбол школу»; спартакиада допризывной молодежи «Вместе с ГТО!» среди учащихся 10 и 11 классов; фестиваль «Девушки за ГТО!» среди учащихся 9 и 10 классов; фестиваль по плаванию среди сборных команд 9-10 классов общеобразовательных учреждений округа. Общий охват участников — более тысячи школьников округа.

Победители и призеры в командном и личном первенстве отмечены Начальником Центра ГТО Николаем Гайворонским и методистом МБУ ДПО «Учебно-методический центр» Татьяной Кудрявцевой кубками, грамотами и медалями администрации городского округа Кашира.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.