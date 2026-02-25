В подмосковной епархии объяснили, можно ли не поститься и что важнее еды

Главное в Великом посте — не строгость рациона, а внутреннее примирение и борьба со своими страстями, сообщил РИАМО секретарь Сергиево-Посадской епархии, благочинный церквей Ивантеевского округа, настоятель Смоленского храма города Ивантеевки протоиерей Иоанн Монаршек.

«Да, много есть людей, которые, например, не могут телесно поститься: болеют или работают, тяжелые нагрузки у них, им очень сложно. Но никто их не осуждает и не принуждает силой. Самое главное, конечно, победить в себе корень всех грехов, страстей, которые у каждого из нас есть», – сказал Монаршек.

Он отметил, что во время Великого поста церковь призывает человека задуматься о своих отношениях с окружающими.

«Один христианин должен проявить вот такую свою любовь к тому человеку, кто его обидел, или кого он сам обидел, и постараться найти в себе силы примириться. Это не должно быть формальностью, это должен быть настоящий поступок. И не только простить человека, но и даже забыть все то причиненное зло, которое было между вот этими людьми», – подчеркнул священнослужитель.

По его словам, способ примирения зависит от обстоятельств.

«Надо смотреть на обстоятельства, какие есть. Может, невозможно с человеком встретиться. Может, он где-то далеко очень находится. Можно написать ему какие-то слова. Если есть возможность встретиться, то, конечно, лучше встретиться. Лучше примириться. Тут уже надо смотреть по ситуации, как получается», – добавил он.

Великий пост у православных христиан длится семь недель и заканчивается перед Пасхой. В этом году он начался 23 февраля и закончится 11 апреля.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.