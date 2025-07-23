В подмосковной «Единой России» эксперты обсудят запрет питбайков без наличия прав

24 июля в Московском областном отделении партии «Единая Россия» состоится круглый стол на тему «О государственном регулировании оборота и эксплуатации отдельных видов транспортных средств и устройств, оборудованных механическим двигателем». По данным Госавтоинспекции, всего по стране с начала года произошло 1 752 ДТП с участием несовершеннолетних до 16 лет, в которых погиб 51 ребенок, еще 1942 получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба отделения ЕР Московской области.

В рамках дискуссии планируется рассмотреть запрет на розничную продажу питбайков без наличия прав водительской категории «A» или подтверждения спортивной подготовки. Кроме того, в числе вопросов ограничение эксплуатации техники вне специально отведенных спортивных зон. Ожидается, что эти меры позволят снизить число аварий и выработать культуру ответственного поведения среди участников дорожного движения.

«Питбайки стали настоящим бичом дачных поселков. Выезжают несовершеннолетние и взрослые водители и на дороги общего пользования — несмотря на то, что это запрещено. В результате — трагедии и слезы родителей, которые купили детям «опасную игрушку». Технологии идут вперед, доступными становятся транспортные средства, по скорости сравнимые с автомобилем, но не требующие сдачи экзаменов на знание ПДД. Для общей безопасности нужно как можно скорее исправлять ситуацию, когда цена беспечности одних и недостаточных навыков других — жизнь и здоровье», — отметил Александр Толмачев.

В диалоге примут участие представители Мособлдумы, региональных министерств и профильных ведомств, Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова, а также родители и дети, пострадавшие в ДТП с питбайками.

В ходе круглого стола участники рассмотрят последние данные, демонстрирующие рост числа ДТП с мототранспортом, взвесят аргументы за и против допуска детей к питбайкам, а также меры для устранения пробелов в действующем законодательстве — важно, что они будут носить нулевую нагрузку на бюджеты всех уровней.

В 2025 году продажи питбайков в России выросли в три раза — с 5 до 15 тыс. единиц, причем основными покупателями стали родители, приобретающие технику для своих детей, или сами несовершеннолетние. Обострение ситуации и рост числа аварий с участием питбайков стали одной из причин разработки законодательных инициатив по ограничению их продажи и эксплуатации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.

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