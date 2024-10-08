В подмосковной деревне Головино провели очистку пруда

В деревне Головино расчистили береговую зону, покосили траву, убрали водную растительность. Это второй водоем в городском округе Щелково, который вошел в программу санитарной очистки «Экология и окружающая среда» в 2024 году, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ранее привели в порядок пруд в Гребневе. С двух водоемов рабочие собрали около 40 тонн мусора, порубочных остатков, скошенной травы и водных растений.

Жители Головина теперь с удовольствием ходят рыбачить на пруд, который располагается в центре деревни. Раньше водоем больше напоминал болото, был заросшим и грязным, а теперь берега свободны от лишней растительности и мусора. Специализированная организация провела санитарную очистку акватории и береговой линии. Рабочие ликвидировали камыши, спилили сухостойные деревья, собрали бытовой мусор. Экологическое состояние пруда приходит в норму. По словам местных рыбаков, сейчас здесь можно поймать бычков и карасей.

До конца года санитарную очистку проведут еще пруды в Медвежьих Озерах и Трубине. Список задач для специализированной организации такой же, как и на предыдущих водоемах: необходимо освободить от мусора акваторию и берега, ликвидировать камыши, водоросли и сухостой.

С 2013 года по государственной программе «Экология и окружающая среда Подмосковья» в регионе расчищены участки рек общей протяженностью около сто километров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей.

Кроме того, глава региона поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.