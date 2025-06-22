В Подмосковье зажглись десятки тысяч свечей в День памяти и скорби

В честь Дня памяти и скорби в регионе «Единая Россия» организовала ряд традиционных памятных акций: «огненные картины», «свеча памяти», митинги, возложения цветов и другие, передает пресс-служба партии.

По словам секретаря подмосковного регионального отделения партии «Единая Россия», спикера Мособлдумы Игоря Брынцалова, 22 июня 1941 года — самый долгий и трагический день в истории нашей страны.

«В четыре часа утра фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. Вражеская авиация нанесла массированные удары на глубину до 250–300 километров от государственной границы. Под игом фашистов к тому времени были уже многие европейские страны. Какие-то из них оборонялись несколько месяцев, какие-то всего несколько дней, а какие-то — считанные часы. Наши же отцы, деды, прадеды уже в первый день войны показали, что будут сражаться до конца ради Отечества. Бойцы Красной Армии встали не на жизнь, а на смерть на пути врага. Так началась Великая Отечественная война. Благодаря мужеству и героизму поколения победителей план молниеносного захвата СССР провалился. Приняв на себя самый мощный удар фашистов, советский народ выстоял и победил. Низкий поклон всем, кто боролся с врагом 1418 страшных дней и ночей. Вечная слава тем, кто пожертвовал собой ради будущего Родины. Мы помним!» — отметил Брынцалов.

Центральной площадкой проведения акций в регионе стала Перемиловская высота в Дмитровском округе. Здесь, в рамках партийного проекта «Историческая память», участники выложили из 10 тысяч свечей мемориальную композицию «Могила Неизвестного Солдата» с надписью: «Подвиг твой бессмертен». После минуты молчания участники акции возложили цветы и бумажных журавликов к монументу «Героям битвы под Москвой».

«Сегодня, в этот особый день, мы вновь собрались на Перемиловскойвысоте, чтобы отдать дань памяти героям, чья отвага и самоотверженность стали символом несгибаемого духа нашего народа. Их подвиг навсегда останется нравственным ориентиром для будущих поколений», — отметила депутат Московской областной Думы Марина Шевченко.

В городе воинской славы Можайске акция «Огненные картины войны» прошла в Парке Победы у Вечного огня. Участники выложили из тысяч свечей образ памятника «Родина-мать зовёт!», дополнив композицию словами «Победа», «Можайск помнит» и цифрой 80. Торжественная церемония началась с театрализованной постановки Народного коллектива ТЮЗ «Надежда», прозвучали стихи, воспоминания, минутой молчания почтили павших.

Памятный вечер прошёл и в рабочем посёлке Калининец Наро-Фоминского округа. Участники — депутаты всех уровней, представители партийного актива, молодёжь и семьи бойцов СВО — создали масштабную композицию из свечей: образ «Родины-матери», Георгиевская лента, цифра 80 и слово «Победа» заняли площадь 24 квадратных метра.

«Каждая свеча — это благодарность и обещание хранить правду о войне. Спасибо всем участникам и организаторам. Мы помним всех сыновей и дочерей Родины, вставших на её защиту 84 года назад», — отметил глава Наро-Фоминского округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Роман Шамнэ.

В Подольске более 10 тысяч свечей зажгли участники патриотической акции «Огненные картины войны», в том числе исполнительный секретарь местного отделения «Единой России» Ольга Шашкова, депутаты, молодогвардейцы и активисты. Из огоньков была воссоздана композиция «Родина-мать зовёт!» — как символ неугасимого духа народа-победителя.

«В День памяти и скорби мы храним и передаём память об этом событии будущим поколениям. Мы помним и чтим отвагу и мужество тех, кто ценой своей жизни стоял на защите нашей Родины, и их подвиг останется в сердцах людей навсегда», — сказала Ольга Шашкова.

В Ступине акция «огненные картины» прошла в сквере имени Героя Советского Союза В. Ф. Полякова. В память о более чем 12 тысячах ступинцев, не вернувшихся с фронта, участники акции — представители администрации, депутаты, активисты партии «Единая Россия», Ассоциации ветеранов СВО, школьники, молодёжь и жители округа — выложили огненную надпись «Ступино помнит».

В Волоколамском муниципальном округе, в преддверии Дня памяти и скорби, прошли памятные мероприятия. Исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Светлана Маменко, секретарь отделения Наталья Козлова, партийцы, ветераны, молодёжь и жители округа почтили память павших, возложили цветы к мемориалу и зажгли свечи в знак благодарности и скорби. Отдельным событием встречи стало участие делегации дружественной партии «Единая Сербия». Стороны обсудили роль исторической памяти, укрепление межпартийных связей и культурного обмена.

«Память о героизме и жертвах, принесённых во имя мира, — это то, что объединяет наши народы. Сегодня мы не просто вспоминаем, мы продолжаем традиции дружбы, мужественности и правды», — отметила Светлана Маменко.

В Коломне акция «Огненные картины войны» собрала сотни жителей в Мемориальном парке у Вечного огня. В знак уважения к павшим участники зажгли около 2000 свечей. Жители делились историями своих родных, читали стихи. К мемориалу цветы возложили ветераны специальной военной операции, подчеркнув преемственность поколений.

В Ногинске на Площади Победы в знак памяти о погибших выложили композицию из 10 000 свечей. В центре — образ медсестры как дань уважения врачам, спасавшим жизни в ногинских госпиталях.

«Прошло уже 80 лет с окончания Великой Отечественной войны, но мы не имеем права забыть, какую цену заплатил наш народ за мирное небо. Эта акция — не просто символ, а живое подтверждение нашей благодарности и памяти», — отметила Диана Алумянц, руководитель Молодой Гвардии Московской области.

Памятные мероприятия прошли также в Балашихе, Жуковском, Королёве, Мытищах, Луховицах, Лыткарино, Люберцах, Одинцове, Сергиевом Посаде, Серпухове, Химках, Чехове и других муниципалитетах Подмосковья.