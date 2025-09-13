В Подмосковье завершился второй день голосования на муниципальных выборах

В 20:00 в Московской области закрылись избирательные участки на выборах в Советы депутатов девяти муниципальных и городских округов. К концу второго дня голосования явка, по данным Мособлизбиркома, составила 19,96. На избирательных участках — 15,39%, а дистанционное электронное голосование 81,02%, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии «Единая Россия».

«Единая Россия» выдвинула на эти выборы 196 кандидатов, за процессом голосования следят более 600 наблюдателей от партии. Кроме того, соблюдение избирательных прав граждан контролируют и депутаты «Единой России».

В частности, депутат Московской областной Думы Михаил Ждан посетил избирательные участки во Фрязино, лично обсудив с председателями УИК и общественными наблюдателями соблюдение установленного законодательством порядка голосования.

«Все созданные условия направлены на обеспечение прав граждан и прозрачности процедуры. Хочется выразить благодарность членам избирательных комиссий за их ответственную работу и слаженность», — сказал парламентарий.

Депутат Совета депутатов муниципального округа Луховицы от «Единой России» Екатерина Андросова пришла голосовать вместе с мужем Алексеем и младшим сыном Ерофеем.

«В нашей семье трое сыновей, и мы им показываем пример, что жители обладают правом голоса и могут влиять на развитие страны, региона и округа», — отметила Екатерина Андросова.

Граждане голосуют на выборах как очно, так и с помощью ДЭГ. В частности, педагог из рейтинга «ТОП-100» Лилия Сенаторова из Дмитровского округа положительно оценила удобство дистанционного голосования. Она указала, что для человека в активном рабочем ритме ДЭГ является отличным решением.

«Это быстро, безопасно и максимально удобно. Важно идти в ногу со временем и использовать современные технологии для такого важного события, как выборы», — указала Лилия Сенаторова.

Для отдельных категорий граждан доступно и голосование на дому. Так своим правом голоса воспользовался ветеран Великой Отечественной войны Дмитрий Иванович Киселев.

Ветеран с удовольствием пообщался с членами избирательной комиссии. Во время беседы он поделился своими воспоминаниями, призвав сограждан выбирать свое будущее.

Муниципальные выборы в Балашихе, Дмитрове, Лыткарино, Молодежном, Подольске, Электростали, Фрязино, Шатуре и одномандатном округе № 4 в Луховицах проходят с 12 по 14 сентября. В воскресенье пройдет третий заключительный день голосования.

В Мособлизбиркоме традиционно работает «Служба заботы», которая предоставляет всем желающим справочную информацию о проведении выборов. Связаться с операторами можно по бесплатному многоканальному номеру — 8 (800) 550-97-44.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.