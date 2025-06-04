В Подмосковье завершился VIII-й футбольный турнир «Кубок доброты»

Благотворительный фонд «Добрые дела» в партнерстве с крупнейшим подмосковным застройщиком индустриальной недвижимости в формате light industrial холдингом «Строительный Альянс» и союзом промышленников и предпринимателей «Иволга» провел VIII-й детский футбольный турнир «Кубок доброты». Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В турнире участвовали дети от 9 до 16 лет, воспитанники социальных учреждений, дети, лишившиеся родителей или оставшиеся без их попечения, а также дети, которым необходима помощь и защита государства из Серпухова, Подольска, Коломны, Рузы, Домодедово, а также из Москвы и Иваново.

По итогам турнира первое место заняла Детского социально-реабилитационного центр при церкви Пресвятой Троицы из Коломны. Серебро завоевала команда «Комплексного центра социального обслуживания и реабилитации „Серпуховский“, а замкнул тройку лидеров семейный центр помощи семье и детям «Непоседы» из подмосковного Домодедово.

Развлекательной частью программы для команд стали прыжки на батуте, станция с мороженым, матч с квалифицированными футбольными спортсменами. Специальными гостем турнира выступила Алиса Буслова. Блогер пообщалась с участниками, наградила победителей, а после участники футбольного турнира сделали фото на память.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.