В Подмосковье завершился третий сезон фестиваля «ПредпоЧтения»

Третий сезон культурно-просветительского фестиваля «ПредпоЧтения» завершился 16 мая в Подмосковье. В проекте участвовали более 120 школ из 10 муниципалитетов, свыше 63 тыс. учеников и 1 673 родителя, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

С 12 по 15 мая в регионе прошло более 1 600 мероприятий. Школьные аудитории, библиотеки и актовые залы стали площадками для литературных гостиных, театральных уроков, поэтических баттлов и экспромт-постановок. Проект реализуется в рамках перечня поручений президента Российской Федерации ПР-2814 и направлен на поддержку русского языка и чтения.

В фестивале участвовали пять профессиональных театров, в том числе Ивантеевский драматический театр, Дмитровский драматический театр и театр «Ведогонь». Актеры проводили мастер-классы по сценической речи, тренинги по дикции и открытые репетиции, позволяя школьникам глубже работать с литературным текстом.

В организации программы участвовали 118 партнеров — библиотеки, педагогические объединения и творческие союзы. Совместная работа школ, театров и издательского сообщества выстроена по принципу «школа – книга – театр». Организационный комитет и министерство образования региона уже анализируют практики сезона, чтобы включить их в программы следующего учебного года и расширить проект в новых муниципалитетах.

В пресс-службе ведомства отметили, что объединение профессионального театра, педагогики и классической литературы формирует у школьников устойчивый интерес к чтению и способствует сохранению культурной и языковой среды.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.