В Подмосковье завершился региональный форум «Снежный десант»

На базе детского оздоровительного центра «Пушкино» прошел форум развития добровольчества «Снежный десант Подмосковья». Мероприятие объединило более 100 участников – бойцов, командиров, комиссаров и руководителей пресс-служб студенческих отрядов региона. Форум стал ключевым этапом подготовки к самостоятельным выездам в рамках Всероссийской патриотической акции «Снежный десант РСО», сообщила пресс-служба министерства информации и молодежной политики.

«В акции примут участие порядка 70 активистов студенческих отрядов Московской области. Они отправятся в 6 муниципалитетов региона — Звездный городок, Балашиху, Электросталь, Ногинск, Мытищи и Дубну. Ребята будут оказывать адресную помощь, проводить творческие мастер-классы в местных домах культуры и профориентационные встречи со школьниками. Особое внимание студотрядовцы уделят помощи ветеранам Великой Отечественной войны и семьям участников специальной военной операции. Продлится акция до 12 марта», — отметила министр информации и молодежный политики Московской области Екатерина Швелидзе.

В течение трех дней для участников работали образовательные и практические модули: лекции по планированию работы, мастермайнды, разработка дорожных карт, тренинги по охране труда и первой помощи, а также подготовка творческих визиток и итоговая аттестация готовности к выездам.

«Для меня „Снежный десант“ — это не просто акция, а возможность быть полезной здесь и сейчас. Я уже не первый год в ней участвую, но каждый выезд — как первый: с волнением, ожиданием и желанием сделать чуть больше», — поделилась участница форума Александра Орлова.

Центральным событием мероприятия стала «Ярмарка отрядов», где команды презентовали свои выездные программы в уникальной айдентике. Каждый отряд демонстрировал не только креативный подход, но и глубокое понимание миссии движения: профориентация, патриотическое воспитание, адресная помощь. По итогам защиты программ были вручены путевки на выезды 12 лучшим отрядам.

«Форум показал высокий уровень подготовки отрядов снежного десанта Подмосковья. Ребята не просто готовы к выездам — они понимают миссию движения, умеют работать системно и брать на себя ответственность. „Снежный десант РСО“ — это реальная помощь муниципалитетам и воспитание активной гражданской позиции», — подчеркнул руководитель студенческих отрядов Московской области Павел Ковалев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.