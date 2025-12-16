В Подмосковье завершился прием заявок на участие в фестивале «Мелиховская весна»

Завершился прием заявок на участие в XXVI международном театральном фестивале «Мелиховская весна», который пройдет с 22 по 31 мая 2026 года в Государственном литературно-мемориальном музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово». На участие в одном из старейших театральных опен-эйров России поступило 103 заявки от российских и зарубежных театров, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

26 заявок поступило от театральных коллективов из-за рубежа. 10 заявок подали театры Республики Казахстан, 3 заявки пришли от театров Республики Узбекистан, по 2 заявки поступили от театров Азербайджана, Беларуси, Абхазии. Также заявки на участие подали театры Ирана, Бангладеш, Армении, Южной Осетии, Индии, Омана и Кыргызстана

Среди постановок по Чехову — «Дама с собачкой», «Чайка», «Вишневый сад», «Каштанка», «Три сестры», «Цветы запоздалые» и другие.

Программа «Чехов+» XXVI фестиваля «Мелиховская весна» будет приурочена к 135-летию со дня рождения русского писателя и драматурга М. А. Булгакова. Среди заявленных для участия спектаклей представлены постановки по мотивам произведений «Собачье сердце», «Дни Турбиных», «Морфий» и другие.

Экспертное жюри фестиваля приступает к рассмотрению заявок. Участники и программа фестиваля будут объявлены в марте 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.