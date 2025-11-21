В Подмосковье завершился ХII Международный фестиваль школьного спорта стран СНГ

В этом году в соревнованиях приняли участие 450 школьников из 12 стран. Напомним, идейным вдохновителем фестиваля является депутат Госдумы от «Единой России» Ирина Роднина.

В соревнованиях приняли участие сборные команды из России, Беларуси, Абхазии, Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана, Молдавии, Приднестровья, а также команды диаспор стран СНГ, проживающих на территории РФ.

Участников состязаний поприветствовал секретарь Генерального совета «Единой России» Владимир Якушев.

«Это событие объединяет юных спортсменов, для которых спорт — не просто увлечение, а путь к личностному росту, дисциплине и уверенности в себе. Спорт — это язык, который не нуждается в переводе. Он помогает понимать друг друга без слов, стирает границы и объединяет людей разных культур и стран. Именно поэтому такие фестивали имеют особое значение: они укрепляют связи между государствами, создают пространство для общения, обмена опытом, взаимной поддержки», — подчеркнул Владимир Якушев.

На площадках в Долгопрудном, Химках и Москве на протяжении четырех дней участники состязались в семи видах спорта: настольный теннис, волейбол, баскетбол 3×3, мини-футбол, шахматы, спортивная борьба, бадминтон. Торжественная церемония закрытия фестиваля состоялась 20 ноября в МБОУ СОШ «Мозаика» в красногорском Путилково. Медали юным спортсменам вручила Ирина Роднина.

«Фестиваль школьного спорта стран СНГ — это больше, чем просто соревнования. Это уникальная возможность для детей из разных стран встретиться, найти новых друзей и укрепить международные спортивные связи. „Единая Россия“ уделяет особое внимание поддержке детского и юношеского спорта, понимая его ключевую роль в формировании здорового и успешного будущего подрастающих поколений», — отметила парламентарий.

Для участников соревнований также была подготовлена и культурная программа: обзорная экскурсия по предновогодней Москве, увлекательная экскурсия в парк культуры и отдыха «ВДНХ» с посещением павильонов, баскетбольный матч, где юные спортсмены смогли понаблюдать за игрой профессионалов, а также показ фильма «Роднина», основанный на реальной истории победы Ирины Родниной.

Напомним, фестиваль проводится в различных субъектах РФ с 2013 года — уже более 10 лет. В рамках партпроекта «Единой России» «Детский спорт» проходят как региональные, так и всероссийские соревнования, включающие различные виды спорта — от командных игр до единоборств и интеллектуальных дисциплин.