В Подмосковье завершили второй поток проекта «Капитаны образования»

В Подмосковье 13 мая прошла церемония закрытия второго потока проекта «Капитаны образования: кадровый резерв Подмосковья», в котором приняли участие более 300 человек. По итогам отбора 41 участник вошел в кадровый резерв, 22 из них планируют назначить руководителями школ региона, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В торжественной церемонии приняли участие конкурсанты, руководители муниципальных органов управления образованием и директора образовательных организаций региона. С приветственным словом выступила министр образования Московской области Ингрид Пильдес. Участникам, включенным в кадровый резерв, вручили сертификаты.

Всего на участие в проекте подали 188 заявок. Отбор прошли 55 человек, 47 из них защитили свои проекты.

«Из 188 поданных заявок отбор прошли 55 человек, 47 защитили проекты. 41 участник прошел аттестацию на соответствие занимаемой должности руководителя и вошел в кадровый резерв Подмосковья, назначение в образовательные организации региона планируется для 22 человек», — рассказали в пресс-службе министерства.

В рамках проекта конкурсанты подготовили видеовизитки и представили экспертному жюри концепции развития системы образования Московской области. Финалисты прошли специальную образовательную программу с мастер-классами от отраслевых экспертов, стажировками и менторской поддержкой.

Организатором проекта выступает министерство образования Московской области, региональным координатором — корпоративный университет развития образования.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что образовательное учреждение — это сложная система управления, поэтому денежные вознаграждения, методики, семинары — важная часть слагаемого для руководства школ. Управляющее звено школ в Подмосковье важно стимулировать.

«Нам крайне важно смотреть, насколько качественное образование мы можем предоставлять нашим детям. Поэтому (существует — ред.) система поиска учителей, методик преподавания, поиска и приглашения директоров школ. Потому что школы мы строим, а, соответственно, и директора, которые приходят туда в большие образовательные комплексы, все чаще и чаще (рассчитаны на — ред.) минимум 2 тыс. человек», — рассказал Воробьев.