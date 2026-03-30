В Подмосковье завершили второй этап создания ЦОД-3

В Московской области завершили второй этап создания новой инфраструктуры регионального центра обработки данных ЦОД-3 на базе отечественных технологий. Платформа стала одной из крупнейших в стране и рассчитана на работу государственных информационных систем и цифровых сервисов, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Новая инфраструктура стала одной из крупнейших региональных платформ обработки данных на отечественных технологиях. Ее мощности позволяют одновременно обеспечивать работу большого числа государственных информационных систем и цифровых сервисов. Особое внимание уделили сфере здравоохранения: развернуты две системы хранения медицинских данных объемом по 2,8 ПБ каждая.

«Созданная инфраструктура стала одной из крупнейших региональных платформ обработки данных на базе отечественных технологий. Ее мощность позволяет одновременно обеспечивать работу большого количества государственных информационных систем и цифровых сервисов», — рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Она добавила, что решение обеспечивает надежное долгосрочное хранение информации о пациентах и открывает возможности для развития цифровых сервисов.

В рамках проекта регион перешел на российские решения в ключевых элементах инфраструктуры: серверном и сетевом оборудовании, системах хранения данных, платформах виртуализации и операционных системах. Это повышает технологическую независимость и устойчивость работы информационных систем.

Созданная вычислительная инфраструктура включает четыре программно-аппаратных комплекса виртуализации, 24 тыс. вычислительных ядер, 480 ТБ оперативной памяти и 7,2 ПБ высокоскоростных систем хранения данных. С учетом всех компонентов общий объем управляемых систем хранения превышает 30 ПБ. В составе ЦОД-3 также введены специализированные серверы искусственного интеллекта на базе графических ускорителей. Центр соответствует высокому уровню надежности и позволяет обслуживать оборудование без остановки сервисов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что Подмосковье и «Росатом» будут развивать цифровые решения. Совместная работа будет направлена на развитие промышленного потенциала Подмосковья, обеспечение технологического суверенитета критической информационной инфраструктуры в регионе.

«Цифровизация сегодня пронизывает практически все сферы нашей жизни, делает ее проще, удобнее, эффективнее. Это неизбежно ведет к необходимости уметь работать с большим объемом данных. И не менее важная задача — создавать системы хранения данных», — сказал Воробьев.