В Подмосковье завершили ремонт региональных дорог по нацпроекту

В Московской области завершили ремонт региональных дорог в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Всего заменили покрытие на 319 участках, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Специалисты „Мосавтодора“ выполнили план ремонта и отремонтировали около 840 км асфальтобетонного покрытия на 319 участках региональных дорог — в черте населенных пунктов, на подъездах к ним, а у социально значимых объектов: образовательных, медицинских, спортивных учреждений. В этом году мы увеличили объем ремонта на 30%, что позволило привести в нормативное состояние больше объектов и повысить комфорт и безопасность участников дорожного движения», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Работы по обновлению дорожного полотна прошли в 48 округах Подмосковья. Лидерами по протяженности ремонта стали: Коломна, Дмитровский, Орехово-Зуевский, Можайский и Сергиево-Посадский округа — на них пришлось почти 29% от программы ремонта.

В Коломне отремонтировали более 60 км на 17 региональных дорогах — это Малинское шоссе, ряд улиц в г. Озеры, а также обход Коломны и дорога между деревнями Липитино и Дворики. Наибольший объем работ дорожники выполнили на участке от остановки «Музей боевой славы» на улице Октябрьской Революции до остановки «Красноармейская улица» на улице Щуровской — там специалисты производственного комплекса «Воскресенский» заменили свыше 112 тыс. кв. м старого асфальтобетонного полотна.

По 46 км дорожного покрытия заменили в Дмитровском (19 участков) и Орехово-Зуевском округах (9 участков). В Можайском округе заменили свыше 43 км покрытия на 15 дорогах, из них 8 участков отремонтировали для комфортного проезда автолюбителей в черте города. Более 40 км покрытия обновили на 12 участках дорог Сергиево-Посадского округа, на 6 участках из них ремонт провели для обеспечения безопасного дорожного движения в малых населенных пунктах.

В настоящее время дорожники Подмосковья завершают работы по обустройству обочин и нанесению разметки на отремонтированных участках.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что как область, так и муниципалитеты должны быть в полной готовности к началу работ по текущему и капитальному ремонту дорог. В этом году перед Подмосковьем стоит масштабная задача — привести в порядок почти 1,5 км дорожного полотна, из которых 659 км составляют муниципальную сеть.