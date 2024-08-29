В Подмосковье завершили прием заявок на получение грантов «Агростартап»

В Московской области завершился прием документов на участие в гранте «Агростартап». В этом году подано 18 заявок, конкурсная комиссия приступила к их рассмотрению. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

В рамках программы могут быть предоставлены субсидии до 8 млн рублей на развитие производства при условии софинансирования не менее 10% собственных средств и создания новых рабочих мест на срок в течение 5 лет после проведения конкурса.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что заявки были поданы хозяйствами из 13 муниципалитетов. Больше всего заявок поступило из Клина, Можайска и Луховиц. Среди направлений деятельности претендентов: коневодство, овцеводство, молочный и мясной крупный и мелкий рогатый скот, выращивание ягод, грибов, яблок, овощей и хмеля, пчеловодство и рыбоводство (разведение осетровых пород и раков).

Средства гранта могут быть направлены на приобретение земельных участков, сельскохозяйственных животных, рыбопосадочного материала, сельскохозяйственной техники, производственных помещений и другие цели.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.