В Подмосковье завершили муниципальный этап конкурса для родителей

Муниципальный этап конкурса «Секреты дружного класса. Родители Первых» завершился в ряде округов Подмосковья. С января 2026 года в нем участвуют школьники и родительские комитеты региона, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Конкурс направлен на выявление и распространение лучших практик взаимодействия школ и родительских комитетов в воспитании учеников. В школьном этапе приняли участие более 2,5 тыс. классов-команд — свыше 105 тыс. детей и 17 тыс. родителей.

Муниципальный этап уже прошел в Лобне, Воскресенске, Егорьевске, Дмитровском, Долгопрудном, Истре, Ленинском, Балашихе и Одинцовском. В этих округах определили самые дружные классы, которые представят свои территории на зональном уровне.

Зональные этапы запланированы на 11, 18 и 25 апреля. Областной финал состоится 16 мая, где команды поборются за победу.

Организаторами выступили министерство образования Московской области, региональное отделение движения «Движение первых» и региональный ресурсный центр «Навигаторы детства» Московской области «Росдетцентра».

В Подмосковье хорошие результаты в сфере образования благодаря открытости школ к нововведениям и диалогу с обществом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Особенно я хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не их привилегированность, а то, что они всегда открыты (к диалогу, к чему-то новому — ред.)», — сказал Воробьев.