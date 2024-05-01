В Подмосковье завершили голосование по выбору территорий для благоустройства

В Подмосковье 30 апреля подошло к концу четвертое Всероссийское онлайн-голосование по выбору объектов для благоустройства, сообщает пресс-служба министерства благоустройства региона.

Министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин рассказал, что участниками голосования в этом году стали свыше 855 тыс. человек. Это на 140 тыс. жителей больше, чем в прошлом году.

«Платформа для голосования za.gorodsreda существует с 2021 года. На сегодняшний день, 74 территории, выбранные жителями на голосовании, уже благоустроены». Михаил Хайкин Министр благоустройства Московской области

В этом году на голосовании представили 220 территорий из 53 городских округов Московской области. Реализацию выбранных объектов начнут в 2025 году.

Жители смогли выбрать, как благоустроить свой населенный пункт. Позитивные изменения в городской среде, происходящие по итогам голосования, можно заметить на всей территории Подмосковья. В регионе обустраивают новые современные парки, уютные скверы, креативные общественные пространства. Также в области появляются многофункциональные игровые и спортивные зоны.

О том, где и как можно принять участие, с самого первого дня голосования жителям рассказывали волонтеры Подмосковья. Министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе рассказала, что проекту не один год, его сложно представить без волонтеров. Благоустройство - это то, что касается, по сути, каждого жителя.

«Поэтому важно, чтобы как можно больше наших жителей знало, что они сами могут помочь преобразить свой город, парк или сквер. Именно этой работой и занимались волонтеры - в МФЦ, торговых центрах, парках, на детских и спортплощадках они рассказывали людям, какие есть проекты благоустройства и как за них проголосовать. Хочу сказать всем большое спасибо!», - добавила она.

Министр отметила, что благодаря 3,5 тыс. добровольцев около 250 тыс. жителей выбрали место для благоустройства. Самыми активными стали Одинцово и Подольск. У них свыше 15 тыс. голосов.

Фото - © Пресс-служба Министерства благоустройства Московской области

Голосование провели в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», созданного по решению президента России Владимира Путина.

«В январе этого года Владимир Владимирович Путин продлил программу «Формирование комфортной городской среды» до 2030 года. В ее реализации нам очень поможет голосование», - отметил Михаил Хайкин.

По словам министра, благодаря голосованию, где каждый житель может принять участие, можно видеть, какие территории нам необходимо благоустроить в первую очередь.