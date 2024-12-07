В Подмосковье завершилась региональная математическая неделя «Вершина»

В Корпоративном университете развития образования Московской области 7 декабря состоялся заключительный этап региональной математической недели «Вершина». По информации Министерства образования Московской области, в финале приняли участие 50 капитанов команд, которые стали победителями муниципального этапа.

Математическая неделя началась 1 декабря, в День математика. Школьный этап прошел с использованием приложения «Моя школа», в нем приняли участие 293 тысячи учащихся 5–10 классов из Подмосковья. Следующий этап — муниципальный — был организован в формате командной эстафеты, где каждый участник решал задачи, ответы на которые являлись условиями для заданий других членов команды.

Финальный этап включал три тура, в рамках которых школьники решали математические задачи повышенной сложности, работали с нестандартными заданиями и отвечали на вопросы, направленные на общую математическую эрудицию. По итогам были определены пять капитанов-победителей. Ими стали Анастасия Насритдинова из Королева, Иван Чаплыгин из Можайского городского округа, Анна Сидоренко из городского округа Серпухов, Семён Григорьев из городского округа Химки, а также Арина Озерова из городского округа Фрязино.

12 декабря они вместе со своими командами смогут посетить Центр управления полётами в Королёве и принять участие в беседе с космонавтами, находящимися на МКС.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.