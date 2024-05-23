В Подмосковье завершилась областная исследовательская конференция

Школьники, педагоги и специалисты лесного хозяйства приняли участие в областной конференции «Сохраним леса, создадим сады», организованной на базе Мытищинского филиала МГТУ им. Н. Э. Баумана областным центром развития дополнительного образования и патриотического воспитания детей и молодежи, сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

Юные исследователи из школьных лесничеств и экологических объединений не только обсудили представленные проекты и возможности их развития, но и получили от специалистов вуза рекомендации по организации исследовательских проектов.

Практическая часть конференции прошла на базе университетского дендрария, где в рамках мастер-классов по укоренению, черенкованию и пересадке растений ребята попробовали себя в качестве садоводов-озеленителей. Подготовленные саженцы гледичии трехколючковой, маклюры оранжевой и черенки декоративных сортов ивы и туи разъехались по всей Московской области, где будет продолжен опыт по интродукции данных культур.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.