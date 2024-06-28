В Подмосковье завершилась ежегодная областная выставка племенных животных

На территории национального конного парка «Русь» прошла 27-я ежегодная областная выставка племенных животных «Звезды Подмосковья-2024». Более 30 региональных сельскохозяйственных организаций представили жюри крупный рогатый скот молочных и мясных пород. После конкурса были выбраны победитель и призеры конкурса, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

«Сельское хозяйство — один из драйверов роста Подмосковья. Мы видим, как развиваются наши хозяйства, как увеличиваются объемы производства молока. 27-я выставка «Звезды Подмосковья-2024» — это хорошая традиция обмена опытом. Здесь встречаются организации, которые ведут лучшую селекционную работу. На сегодняшний день можно с уверенностью говорить, что наша селекция по многим молочным породам достойна мирового уровня. Хозяйства из других регионов приобретают молочный скот именно в Подмосковье», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

По результатам выставки «Звезды Подмосковья 2024», первое место и номинацию «Абсолютная чемпионка» получила корова Давность предприятия ООО «Лесные Поляны» округа Пушкинский. Второе место заняла корова Морава из организации ООО «АПК» Вохринка» Раменского городского округа. Третье место досталось корове Рузе АО «Зеленоградское» округа Пушкинский.

В конкурсе принимали участие 67 коров, в том числе 60 голштинской, 4 айширской, 2 джерсейской и 1 герефордской пород. Также племенные хозяйства представили сельскохозяйственную птицу редких пород: перепела маньчжурские золотистые, куры шелковистые, голошейные, гамбургские серебристо-пятнистые, цесарки загорские белогрудые.

В ведомстве добавили, что в рамках выставки прошло награждение победителей областных конкурсов, представителей важнейших профессий по уходу за животными в номинациях: «Селекционер Подмосковья — 2024», «Зоотехник Подмосковья — 2024», «Ветеринарный врач Подмосковья — 2024», «Бригадир Подмосковья — 2024».

Ежегодная выставка племенных животных прошла при поддержке Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, Союза «Мосплем», в состав которого входит 30 организаций, и АО «Московское» по племенной работе».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.