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В Подмосковье завершается прием заявок на конкурс экологических проектов

10 сентября завершится прием заявок в конкурсе, победители которого будут представлены на ярмарке экологических проектов Московской области. Мероприятия проводятся в рамках реализации государственной программы «Экология и окружающая среда Подмосковья на 2017–2026 годы». Об этом сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Конкурс проходит в четвертый раз и активно собирает профессионалов и увлеченных людей, которые хотят улучшать состояние окружающей среды.

«Вовлеченность общества в экологическую повестку — один из факторов эффективной реализации задач по обеспечению благополучия в сфере природосбережения. Ярмарка экопроектов Подмосковья традиционно собирает большое количество интересных инициатив от неравнодушных жителей и представителей некоммерческого сектора. Уверен, что самые достойные проекты найдут свое дальнейшее применение и развитие», — отметил председатель комитета совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных.

В течение лета, с 15 июля 2024 года в адрес оргкомитета конкурса свои идеи и решения присылали организации, активисты и просто неравнодушные люди. На конкурс уже подано около 100 заявок. Наибольший интерес вызвала номинация «Эко-просвещение и волонтерство в Московской области», затем идут проекты детей и подростков.

13 сентября 2024 года пройдет заседание жюри, на котором будут выбраны лучшие проекты в пяти номинациях:

«Будущее экологии Московской области» — инициативы детей до 18 лет, направленные на защиту окружающей среды. «Эко-просвещение и волонтерство в Московской области» — проекты, поддерживающие общественные инициативы и способствующие повышению уровня экологической культуры. «Почва — источник жизни» — проекты, популяризирующие знания о почвах, экологических профессиях и почвозащитном земледелии. «Цифровая трансформация в экологии» — цифровые решения и инновационные технологии для решения экологических задач. «Вторая жизнь стройотходов» — новые подходы к переработке строительных отходов и разработка эффективных управленческих решений в этой сфере.

Финал конкурса и торжественное награждение победителей состоится в конце сентября 2024 года на ярмарке экологических проектов. Это мероприятие соберет представителей научной среды, бизнес-сообщества, студентов, школьников и общественные организации, объединенных общим стремлением к улучшению экологической ситуации и развитию культуры природопользования.

Заявки принимаются до 10 сентября.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев