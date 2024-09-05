В Подмосковье завершается прием заявок на конкурс экологических проектов
Фото - © Пресс-служба Минэкологии
10 сентября завершится прием заявок в конкурсе, победители которого будут представлены на ярмарке экологических проектов Московской области. Мероприятия проводятся в рамках реализации государственной программы «Экология и окружающая среда Подмосковья на 2017–2026 годы». Об этом сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
Конкурс проходит в четвертый раз и активно собирает профессионалов и увлеченных людей, которые хотят улучшать состояние окружающей среды.
«Вовлеченность общества в экологическую повестку — один из факторов эффективной реализации задач по обеспечению благополучия в сфере природосбережения. Ярмарка экопроектов Подмосковья традиционно собирает большое количество интересных инициатив от неравнодушных жителей и представителей некоммерческого сектора. Уверен, что самые достойные проекты найдут свое дальнейшее применение и развитие», — отметил председатель комитета совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных.
В течение лета, с 15 июля 2024 года в адрес оргкомитета конкурса свои идеи и решения присылали организации, активисты и просто неравнодушные люди. На конкурс уже подано около 100 заявок. Наибольший интерес вызвала номинация «Эко-просвещение и волонтерство в Московской области», затем идут проекты детей и подростков.
13 сентября 2024 года пройдет заседание жюри, на котором будут выбраны лучшие проекты в пяти номинациях:
- «Будущее экологии Московской области» — инициативы детей до 18 лет, направленные на защиту окружающей среды.
- «Эко-просвещение и волонтерство в Московской области» — проекты, поддерживающие общественные инициативы и способствующие повышению уровня экологической культуры.
- «Почва — источник жизни» — проекты, популяризирующие знания о почвах, экологических профессиях и почвозащитном земледелии.
- «Цифровая трансформация в экологии» — цифровые решения и инновационные технологии для решения экологических задач.
- «Вторая жизнь стройотходов» — новые подходы к переработке строительных отходов и разработка эффективных управленческих решений в этой сфере.
Финал конкурса и торжественное награждение победителей состоится в конце сентября 2024 года на ярмарке экологических проектов. Это мероприятие соберет представителей научной среды, бизнес-сообщества, студентов, школьников и общественные организации, объединенных общим стремлением к улучшению экологической ситуации и развитию культуры природопользования.
Заявки принимаются до 10 сентября.
Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.
«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев