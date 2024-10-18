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В Подмосковье завершается прием заявок на грантовый конкурс для НКО

22 октября в Московской области завершается прием заявок на грантовый конкурс для НКО на развитие гражданского общества, который был запущен министерством информации и молодежной политики региона совместно с Фондом президентских грантов, передает пресс-служба ведомства.

Финансовую поддержку можно получить на реализацию социально значимых проектов по следующим грантовым направлениям:

— добровольческая (волонтерская) деятельность;

— молодежная политика;

— культура и искусство;

— социальная защита граждан.

Ознакомиться с подробной информацией можно на сайте мособл.гранты.рф.

По всем возникающим вопросам звоните: 8-498-602-09-30

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения, — наставникам», — сказал он.