В Подмосковье завершается первый тур областного конкурса «Учитель года»
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Первый этап областного конкурса «Учитель года Подмосковья» подходит к концу. Состоялось последнее испытание - «Классный час», сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.
Участники конкурса выбирали темы своих классных часов самостоятельно и подходили к их подготовке ответственно. В ходе обсуждений с учениками поднимались важные вопросы экологии, сохранения исторической памяти, гражданственности, выбора профессии и формирования отношений в семье, школе и обществе.
Экспертное жюри оценивает актуальность и обоснованность выбранных тем, творческий и адекватный подход к решению воспитательных задач, а также коммуникативные и речевые навыки учителей.
По итогам выступлений определят победителей первого этапа, набравших наибольшее количество баллов. 15 финалистов пройдут в следующий этап конкурса.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в области на сегодняшний день работают порядка 50 тыс. учителей, свыше 2 тыс. из них являются заслуженными работниками сферы образования.
Воробьев подчеркнул, что учителя также занимаются патриотическим воспитанием ребят – проводят встречи с настоящими героями на уроках «Разговоры о важном».