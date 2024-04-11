В Подмосковье завершается первый тур областного конкурса «Учитель года»

Участники конкурса выбирали темы своих классных часов самостоятельно и подходили к их подготовке ответственно. В ходе обсуждений с учениками поднимались важные вопросы экологии, сохранения исторической памяти, гражданственности, выбора профессии и формирования отношений в семье, школе и обществе.

Экспертное жюри оценивает актуальность и обоснованность выбранных тем, творческий и адекватный подход к решению воспитательных задач, а также коммуникативные и речевые навыки учителей.

По итогам выступлений определят победителей первого этапа, набравших наибольшее количество баллов. 15 финалистов пройдут в следующий этап конкурса.



Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в области на сегодняшний день работают порядка 50 тыс. учителей, свыше 2 тыс. из них являются заслуженными работниками сферы образования.



Воробьев подчеркнул, что учителя также занимаются патриотическим воспитанием ребят – проводят встречи с настоящими героями на уроках «Разговоры о важном».