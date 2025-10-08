Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

сегодня в 18:31

В Подмосковье завершается консервация фонтанов на зиму

Осень — время, когда подмосковные фонтаны завершают свою работу. С начала октября специалисты приступили к их плановой подготовке к холодам: конструкции моют, демонтируют оборудование и проводят консервацию, чтобы к следующему сезону они снова были готовы радовать жителей. В настоящее время сотрудники коммунальных служб Подмосковья и подрядных организаций проводят мероприятия по консервации 225 фонтанов, сообщает пресс-служба администрации округа.

В городском округе Серпухов самый большой фонтан Московской области.

Процесс включает:

отключение и осушение: фонтан отключают от электропитания, сливают воду из чаш и всех внутренних резервуаров;

чистка и мойка: специалисты вручную очищают чашу, ступени и декоративные элементы от налета и мусора;

продувка труб: с помощью сжатого воздуха остатки воды удаляются из подводящих трубопроводов — это исключает риск разрыва зимой;

демонтаж и укрытие: снимается уязвимое оборудование (насосы, светильники), которое отправляется на хранение. «Сухие» фонтаны укрываются защитными щитами от снега, льда и мусора.

Почему это важно?

Это не просто «выключить воду», а целый комплекс технических работ. Он защищает инженерные системы фонтанов от разрушения: замерзающая вода может повредить трубы, насосы, форсунки и электрооборудование.

Правильно проведенная консервация — это залог того, что следующей весной фонтаны вновь запустятся без сбоев и будут радовать жителей своими струями.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность динамики и контроля при проведении сезонных работ во дворах.

«Строительство, благоустройство, ЖКХ, <…> здесь тоже очень важна динамика», — сказал Воробьев.