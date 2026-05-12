В Подмосковье зацвела черемуха и принесла майское похолодание

Цветение черемухи совпало с периодом прохладной погоды в Подмосковье в мае 2026 года. Народная примета связывает это дерево с похолоданием, однако у явления есть естественные причины, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

В Подмосковье уже неделю держатся пониженные температуры. Именно в этот период зацвела черемуха — по старой примете, ее цветение сопровождается холодами. Однако специалисты подчеркивают, что речь идет не о мистике, а о природной закономерности.

Черемуха — листопадное дерево семейства розоцветных. Она широко распространена в центральной части России, а также в Европе и Азии. Цветение продолжается в среднем 10–15 дней. После опадания соцветий на кистях формируются черные ягоды, которые созревают к концу лета и служат кормом для птиц.

Специалисты отмечают, что растение использует похолодание в своих интересах. В отличие от других деревьев и кустарников, черемуха начинает цвести в момент резкого снижения температуры. В солнечные часы ее аромат привлекает насекомых-опылителей, обеспечивая процесс размножения.

Экологи напоминают, что майская погода в регионе остается нестабильной, и после похолодания возможно резкое потепление. При этом дерево тратит много времени на восстановление новых побегов, поэтому ломать и обрывать ветки черемухи не следует.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность приведения в порядок территорий после зимы. По словам губернатора Подмосковья, ресурсы и средства для того, чтобы все привести в порядок — есть.

«У нас 15 тыс. дворов, большое количество парков, общественных пространств — все после зимы нуждается в заботе и внимании. Также, как и руководители предприятий, должны получить от нас информацию, что наведение порядка и все, что связано с прилегающими территориями является для нас важным», — подчеркнул губернатор.