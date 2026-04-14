В Подмосковье защитили программы развития школ

В министерстве образования Московской области состоялась защита работ участников проекта «Капитаны образования: кадровый резерв Подмосковья». Главной темой стала стратегия «Переход образовательной организации в эффективный режим работы».

В течение нескольких месяцев 11 команд управленцев и педагогов анализировали ситуацию в школах городских округов Королев и Одинцово. По итогам диагностики они подготовили программы развития и практические рекомендации по повышению качества управления и образовательных результатов.

Команды предложили комплексные решения по устранению профессиональных и организационных дефицитов. Члены конкурсной комиссии отметили высокий уровень антикризисных планов и аргументированную защиту проектов. Лучшие разработки рекомендованы к внедрению в муниципалитетах, а авторы наиболее перспективных инициатив войдут в кадровый резерв региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье стартует региональный этап программы «Время героев», она будет проводиться по 4 направлениям: «Гражданский активист», «Управленец», «Профильный специалист» и «Предприниматель».

