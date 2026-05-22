В Подмосковье зарегистрировать спецтехнику можно онлайн

Жители Подмосковья могут подать заявление на регистрацию самоходной техники и прицепов через региональный портал госуслуг. С начала 2026 года услугой воспользовались более 10 тыс. раз, сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.

Услуга «Государственная регистрация самоходных машин и других видов техники» доступна на портале в разделе «Бизнесу» — «Бизнес» — «Регистрация и учет». Ею могут воспользоваться физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели — собственники самоходных машин и спецтехники.

Для подачи заявления необходимо заполнить онлайн-форму, прикрепить паспорт техники и документ, подтверждающий право собственности, а также оплатить госпошлину. Ее размер зависит от основания обращения.

Через портал можно зарегистрировать спецтехнику, снять ее с учета, внести изменения в регистрационные данные, получить справку о регистрации или знак «Транзит». К самоходным машинам относятся тракторы, катки, бульдозеры, автогрейдеры, погрузчики, экскаваторы, комбайны, квадроциклы, снегоходы и вездеходы с объемом двигателя внутреннего сгорания более 50 куб. см или мощностью электродвигателя более 4 кВт.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что важно оцифровать всю коммунальную технику в Подмосковье, чтобы видеть объем работ каждой из единиц.

«Важно, безусловно, приобретать новое, но нужно внимательно, уважаемые коллеги, я вас очень прошу, как мы делаем каждый год, — посмотреть, что происходит в вашем хозяйстве. Сколько единиц техники на ходу, в каком она состоянии, что необходимо приобрести в части запасных частей», — сказал Воробьев.