В Подмосковье заработал сервис подачи заявлений на стипендию для детей с ОВЗ

На регпортале госуслуг Московской области начал работу новый электронный сервис для подачи заявлений и документов на назначение именной стипендии губернатора Московской области в сфере образования детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Услуга доступна родителям и законным представителям в электронном виде.

«В нашем регионе такую стипендию получают более 300 детей. Мы стремимся создать максимально доступные условия для оформления заявлений. Теперь родители или законные представители могут подать заявление в удобное время в онлайн-формате», — подчеркнула вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Услуга доступна физическим лицам. Срок рассмотрения заявления — три рабочих дня с момента подачи полного комплекта документов.

Для подачи заявления необходимо предоставить документы, удостоверяющие личность заявителя, документы, подтверждающие полномочия, свидетельство о рождении ребенка (или паспорт для детей старше 14 лет), справку МСЭ, заключение ПМПК, а также копии документов об успеваемости и достижениях ребенка за прошедший учебный год.

Кандидаты на получение стипендии определяются по итогам заседания Совета по присуждению именной стипендии до 30.08.2025. Выплаты стипендиатам планируются в ноябре–декабре 2025 года.

Воспользоваться возможностью подачи заявления можно до 30 июля на региональном портале Госуслуг Московской области. Полный список необходимых документов опубликован на странице предоставления услуги: https://uslugi.mosreg.ru/services/23159.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.