В Подмосковье запустят тренинги для родителей

В Подмосковье будут запущены тренинги для родителей, направленные на повышение компетенций в вопросах воспитания и развития детей, сообщает пресс-служба Министерства социального развития Московской области.

В настоящий момент свыше 130 специалистов семейных центров Подмосковья готовятся стать ведущими тренингов, повышая свою квалификацию на базе Центра инноваций социальной сферы Московской области. Основная цель курсов для профильных специалистов — овладение новыми технологиями социальной работы, которые помогут предотвратить социальное сиротство, семейное неблагополучие и жестокое обращение с детьми на ранних стадиях.

«В современном мире родители играют ключевую роль в воспитании детей. Именно поэтому все больше внимания уделяется семейно-ориентированным методам социальной работы и психологической помощи. Эти технологии направлены на формирование осознанного и ответственного родительства, а также на предотвращение развития семейного неблагополучия на ранних стадиях», — подчеркнула актуальность курсов заместитель директора ГБУ МО «ЦИСС», руководитель службы «Дети в семье» Анна Тихонова.

В процессе обучения психологи, специалисты по работе с семьей тренируют навыки выявления и оценки родительских компетенций. Они учатся распознавать различные формы жестокого обращения с детьми и выявлять причины, которые приводят к такому обращению. Кроме того, участники образовательной программы обучаются методам подбора эффективных услуг для повышения родительских умений и навыков. Они узнают, в каких ситуациях лучше использовать индивидуальные, а в каких — групповые формы работы с семьями, чтобы достичь максимальных результатов.

«Отказ от насильственных методов воспитания — не самая простая задача, но вполне выполнимая. Как же работать с родителями, особенно из семей группы риска? Во-первых, оставаться профессионалом и поддерживать контакт с родителем. Во-вторых, мотивировать родителя отказаться от криков, угроз и физических наказаний. В-третьих, помогать родителю осознать, что помощь психолога или специалиста по социальной работе может быть полезна. Многие понимают, что кричать или бить ребенка — плохо. Наша основная цель — помочь родителям увидеть неэффективность этих методов и развернуть их в сторону гуманных технологий воспитания», — отметила спикер семинара, специалист Национального фонда защиты детей от жестокого обращения Анна Савари.

В ведомстве пояснили, что курс повышения квалификации для специалистов семейных центров включает пять онлайн-семинаров и открывает серию обучающих мероприятий, организованных службой «Дети в семье».

«Сегодня мы обсуждали особенности тренерской работы, направленной на профилактику жестокого обращения с детьми. Это очень актуальная тема, поскольку даже в относительно благополучных семьях до сих пор используются насильственные методы воспитания. В качестве иллюстрации могу привести пример 14-летней девочки, которая регулярно убегает из дома. После выяснения причин стало ясно, что у нее сложные отношения с мачехой, которая ругает ее за плохие оценки в школе и применяет в качестве наказания физическую силу. Именно с такими родителями мы и работаем. У меня уже есть опыт индивидуальной работы с родителями из группы риска, но мне еще предстоит освоить групповой формат. Я уверена, что эта форма психологической помощи может быть очень эффективной в работе с кризисными семьями», — сказала педагог-психолог, специалист по социальной работе семейного центра «Мытищинский» Анна Борзова.

Служба «Дети в семье» начала свою работу в Московской области в сентябре этого года в рамках пилотного проекта «Профилактика социального сиротства среди детей в возрасте до 4-х лет». Инициатором этого проекта стала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поддержал этот проект. Региональным координатором выступает Центр инноваций в социальной сфере.

Главная задача новой службы заключается в оказании текущей консультативной и методической помощи организациям, в которых воспитываются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. В рамках своей деятельности подмосковный центр инноваций в социальной сфере при поддержке экспертов Национального фонда защиты детей от жестокого обращения проводит обучающие мероприятия, а также групповые и индивидуальные супервизии для специалистов семейных центров Подмосковья.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.