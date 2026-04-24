В Подмосковье запустят проект помощи семьям участников СВО

Кадровый центр Подмосковья представил проект «Новые роли» для участников специальной военной операции на региональном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства. Программа направлена на ускорение трудоустройства и социальной адаптации ветеранов с участием их семей, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Проект предполагает комплексную поддержку не только самих участников СВО, но и их близких. По словам министра социального развития Московской области Андрея Кирюхина, программа выстроена так, чтобы ветераны быстрее возвращались к активной социальной жизни вместе с семьями.

«Новый проект выстроен так, чтобы ветераны не просто нашли работу, а максимально быстро вернулись к активной социальной жизни вместе со своими семьями. Это адресная помощь, где ключевая роль отводится не только трудоустройству, но и комплексной поддержке близких», — отметил Кирюхин.

Директор кадрового центра Подмосковья Светлана Скородумова пояснила, что специалисты уже индивидуально сопровождают участников СВО, помогают им в поиске работы и открытии собственного дела. Новый механизм усилит эту работу за счет вовлечения членов семьи и взаимодействия с работодателями.

«Мы сегодня индивидуально сопровождаем участников СВО, содействуем в поиске работы, в открытии своего дела. В процессе работы мы видим, насколько важно влияние членов семьи. Именно на это и будет направлен наш новый проект», — рассказала Скородумова.

Для каждой семьи коучи разработают индивидуальный трек развития с учетом ее особенностей. Встречи будут проходить не реже одного раза в месяц очно и дополнительно онлайн. Пилотной площадкой станет Жуковский, затем проект планируют масштабировать на другие городские округа.

Инициативу обсудили на круглом столе с участием более 30 человек, представителей филиала фонда «Защитники Отечества» по Московской области и Российского общества «Знание», а также крупных работодателей региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что помощь семьям участников СВО очень важна, ее нужно оказывать адресно и учитывать индивидуальные потребности людей.

«Чтобы работать там, нужно быть спокойным, что дети, семья здесь защищены, что они обеспечены», — подчеркнул губернатор.