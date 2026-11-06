В Подмосковье запустят голосование за расчистку водоемов в 2027 году

Голосование по программе «100 прудов и озер» начнется 10 ноября на портале «Добродел». Жители Подмосковья выберут водоемы для расчистки в 2027 году, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Для участия нужно открыть страницу голосования на «Доброделе», выбрать муниципалитет и водоем из списка, нажать «Проголосовать» и авторизоваться через Госуслуги.

При расчистке специалисты уберут с водной поверхности плавающую растительность, поднимут и утилизируют бытовой мусор, удалят аварийно-опасные деревья в акватории и скосят излишнюю воздушно-водную растительность.

Программа «100 прудов и озер» действует с 2021 года. За это время в Подмосковье расчистили 324 водоема общей площадью 1392 га. В 2026 году работы провели на 39 прудах площадью 302 га.

Самым древним среди расчищенных в этом году водоемов стало озеро Круглое в Дмитровском муниципальном округе. Оно имеет ледниковое происхождение и уникальную гидросистему: через реку Мещериху связано с озером Долгое. Вода входит в Круглое и выходит из него, образуя естественный водоток, поэтому санитарное состояние озера важно для всей местной экосистемы.

Круглое остается популярным местом отдыха жителей и гостей округа. Здесь обитают около 20 видов рыб, а крупные карпы и окуни особенно известны местным рыбакам.

Самыми сложными стали работы на каскаде прудов в микрорайоне Луговая в Лобне. Небольшой объект требовал деликатного подхода, поэтому его расчищали вручную.

Сохранять уникальную природу России помогает нацпроект «Экологическое благополучие». По нему отдельное внимание уделяют защите местной флоры, фауны и развитию туризма - очищают водохранилища, расчищают русла рек, озера и прибрежные зоны, оберегают леса и природные территории. Важно сохранять заповедные места и беречь их обитателей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.