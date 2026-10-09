В Подмосковье запустили третий поток проекта «Капитаны образования»

Третий поток проекта «Капитаны образования: кадровый резерв Подмосковья» стартовал 8 октября в Московской области. В новый набор вошли 75 участников, отобранных из 146 заявок, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Церемония открытия третьего потока объединила участников нового набора, руководителей школ и представителей муниципальных органов управления образованием.

Министр образования Московской области Ингрид Пильдес отметила, что проект, запущенный полтора года назад, оправдал ожидания. Уже 33 выпускника назначены директорами школ: они предлагают решения и ведут за собой команды.

«Проект зарекомендовал себя настолько хорошо, что было решено увеличить набор. В этом году в зале — 75 участников, отобранных из 146 заявок», — сообщила Ингрид Пильдес.

После торжественной части началась образовательная программа. Первым прошел тренинг «От теории к практике: речевой этикет руководителя в сложных коммуникативных ситуациях». Его провела Наталья Ахренова — руководитель отделения постдипломного образования Института иностранных языков РУДН, доктор филологических наук, доцент.

Участники изучили способы выстраивать коммуникацию в сложных ситуациях при работе с коллективом, публичных выступлениях и переговорах. Они разобрали конкретные кейсы и получили обратную связь от эксперта.

Далее участников ждут интенсивная учеба, практика и работа над собственными управленческими проектами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что образовательное учреждение — это сложная система управления, поэтому денежные вознаграждения, методики, семинары — важная часть слагаемого для руководства школ. Управляющее звено школ в Подмосковье важно стимулировать.

«Нам крайне важно смотреть, насколько качественное образование мы можем предоставлять нашим детям. Поэтому (существует — ред.) система поиска учителей, методик преподавания, поиска и приглашения директоров школ. Потому что школы мы строим, а, соответственно, и директора, которые приходят туда в большие образовательные комплексы, все чаще и чаще (рассчитаны на — ред.) минимум 2 тыс. человек», — рассказал Воробьев.