В Подмосковье запустили сервис жалоб на коллекторов на госуслугах

Жители Подмосковья с марта 2026 года могут подать жалобу на незаконные действия кредиторов и коллекторов через портал Госуслуг. Новый сервис позволяет направить обращение в Федеральную службу судебных приставов онлайн из личного кабинета, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Московской области.

На портале госуслуг заработал сервис «Подайте жалобу на звонки коллекторов». Он предназначен для обращений по фактам неправомерных действий кредиторов и их представителей, нарушающих права граждан. Подать заявление может любой пользователь с подтвержденной учетной записью без бумажных писем и личных визитов.

Найти форму обращения помогает робот «Макс» по ключевым словам «жалоба», «кредитор» или «коллектор». Сервис доступен также в мобильном приложении. Обратиться вправе должник, его представитель — родитель, попечитель или доверенное лицо, а также иное заинтересованное лицо. Заявление рассматривают в течение 30 календарных дней.

Поводом для жалобы могут стать разглашение сведений о долге третьим лицам, психологическое давление, угрозы, а также частые звонки и сообщения в ночное время. Образец заявления размещен на сайте ФССП России: https://fssp.gov.ru/welcome/ip_docs/obrazec-zayavleniya-o-narushenii-pravil-.

К обращению рекомендуют приложить кредитный договор, детализацию звонков от оператора связи и кредитный отчет из бюро кредитных историй. При отсутствии этих документов необходимо дать согласие на их запрос должностными лицами службы.

Жители региона также могут направить письменное обращение в Главное управление ФССП России по Московской области по адресу: 143403, г. Красногорск, ул. Речная, д. 8, либо записаться на прием через интернет-приемную на сайте r50.fssp.gov.ru. Телефон для справок: +7 (498) 568-98-30.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.