В Подмосковье запустили сервис для участия в субботниках

Пилотный проект по организации субботников через цифровую платформу стартовал в Подмосковье. Первый субботник пройдет 28 марта в Химках, Мытищах, Ленинском и Подольске, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Министерство совместно с сервисом «Яндекс Смена» запустило новый формат привлечения жителей к уборке территорий. Участники смогут выбрать удобную локацию и задачу: убрать дворовые и общественные пространства, очистить газоны и клумбы от мусора, привести в порядок дорожки и детские площадки, а также высадить деревья и кустарники.

«Мы впервые запустили подобный проект в Московской области. Он меняет привычные способы проведения субботников и предлагает новый формат вовлечения жителей. Пилот проходит в четырех округах — Ленинском, Мытищах, Химках и Подольске. В случае успеха инициативы планируем распространить ее на всю область», — отметил министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко.

Принять участие можно двумя способами. Жители старше 18 лет могут зарегистрироваться в приложении «Яндекс Смена», выбрать подходящую площадку и получить дальнейшие инструкции от оператора сервиса. Подростки с 14 лет могут записаться как волонтеры через сайт «Добро.рф» — им также направят алгоритм участия.

За работу участникам начислят волонтерские часы. Их можно использовать для получения дополнительных баллов к ОГЭ и ЕГЭ при поступлении в вуз, а также для доступа к онлайн-курсам. Инвентарь выдадут на месте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно оцифровать новые микрорайоны Подмосковья в части уборки дорог. Кроме того, при подготовке графика уборки также нужно обращать внимание на погоду и циклоны.

«Новые микрорайоны, которые у нас и в Люберцах, и в Ленинском округе, и в Химках, и в Красногорске, в Мытищах, также должны быть оцифрованы в части алгоритма уборки дорог», — сказал Воробьев.