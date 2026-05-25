В Подмосковье запустили проект «Лесные лаборатории» для школьников

Просветительский проект «Лесные лаборатории» стартовал в Подмосковье по поручению губернатора Андрея Воробьева. Первые занятия под открытым небом прошли в Орехово-Зуеве, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Проект реализуют совместно с администрациями муниципалитетов в рамках трансформации школьных лесничеств. Первые занятия состоялись в парке «Стрелка» в Орехово-Зуеве. Специалисты местного филиала ГАУ МО «Мособллес» познакомили школьников с природой территории, рассказали о лесных обитателях и продемонстрировали работу лесных измерительных приборов. Ребята определяли возраст деревьев и измеряли толщину стволов.

Председатель комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин подчеркнул, что проект направлен на формирование бережного отношения к природе с раннего возраста.

«Наша задача — не только сохранять леса, но и воспитывать бережное отношение к ним с раннего возраста. Уверен, что такие инициативы помогут подрастающему поколению лучше понимать природу и чувствовать личную ответственность за ее сохранение», — подчеркнул Алексей Ларькин.

Он добавил, что «Лесные лаборатории» будут доступны всем школам региона, в том числе для проведения тематических лесных дней в летних лагерях и уроков по биологии, географии и экологии.

Сейчас определены 13 пилотных площадок на территории лесничеств в Можайском и Дмитровском муниципальных округах, Солнечногорском и Шатурском городских округах, а также в девяти подмосковных парках. В следующем учебном году географию проекта планируют расширить.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.