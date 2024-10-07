В Подмосковье запустили проект «Энергокружки»
Фото - © Россети Московский регион
В компании «Россети Московский регион» стартовал проект в сфере профессиональной ориентации школьников «Энергокружки», сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.
Первые два энергокружка для 9-х классов открыты на базе школы № 9 городского округа Дмитров и лицея г. Шатуры. В каждой группе дважды в неделю с октября по май будут заниматься по 20 человек. Программа занятий включает естественно-прикладную направленность и профориентационную часть: знакомство с электросетевым комплексом страны, профессиями и корпоративной культурой ГК «Россети».
Углубленное изучение физики поможет ребятам лучше подготовится к сдаче ОГЭ, а в последующем получить среднее и высшее профессиональное образование по специальностям, соответствующим профилю основных видов деятельности компании.
В рамках открытия проекта ребятам продемонстрировали элементы шоу Тесла и вручили памятные подарки с брендом проекта и компании.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.
При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.