В Подмосковье запустили проект «Энергокружки»

Первые два энергокружка для 9-х классов открыты на базе школы № 9 городского округа Дмитров и лицея г. Шатуры. В каждой группе дважды в неделю с октября по май будут заниматься по 20 человек. Программа занятий включает естественно-прикладную направленность и профориентационную часть: знакомство с электросетевым комплексом страны, профессиями и корпоративной культурой ГК «Россети».

Углубленное изучение физики поможет ребятам лучше подготовится к сдаче ОГЭ, а в последующем получить среднее и высшее профессиональное образование по специальностям, соответствующим профилю основных видов деятельности компании.

В рамках открытия проекта ребятам продемонстрировали элементы шоу Тесла и вручили памятные подарки с брендом проекта и компании.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.